«Вся окровавленная»: тетя рассказала, как ее двухлетнюю племянницу изнасиловали и убили

Мужчина, подозреваемый в изнасиловании и убийстве двухлетней девочки в Чапаевске Самарской области, мог забрать ребенка, когда она на несколько минут осталась в своем дворе одна. Об этом «Газете.Ru» рассказала тетя погибшей Тамила. По ее словам, мужчина вместе с другими соседями участвовал в поисках девочки и первым нашел ее.

«Сестра в тот день работала до восьми вечера и принесла племянницу бабушке в гости. Бабушка сидела с ней и занималась своими делами. С ними во дворе был мой сводный брат, он тоже за девочкой следил. Позже брат сказал бабушке, что сейчас уйдет, и попросил завести ребенка в дом. Но бабушка отвлеклась, буквально пять минут прошло. Когда она вышла из дома, увидела, что ребенка нет – начала искать. Подключились соседи, брат тоже прибежал. Насильник тоже подключился к поиску, именно он ее нашел. Он пришел на место преступления и начал там орать специально. Брат подбежал туда, племянница вся окровавленная, у нее все переломано. Когда мой брат взял ее на руки, девочка была в полуживом состоянии. Он ее положил на плечо и побежал. Потом скорая приехала и полиция. Бабушка объяснила им, что случилось. Полицейские рванули туда, где, предположительно, насильник находился. Родственники тоже туда побежали, когда уже подошли, его выводили скрученного из квартиры и задержали. Хочется, чтобы [наказание] было пожизненное», — сказала она.

По словам Тамилы, подозреваемый был ранее судим. Он живет по соседству и часто приходил в гости к семье погибшей. Тамила отметила, что до этого мужчина часто играл с погибшей девочкой, но ребенка никогда не оставляли с ним наедине.

«Он сидел за убийство. Мы с этой семьей общались, он старше меня, я тоже росла на его глазах. Он один живет. В последнее время, года два, активно захаживает к нам. Наша бабушка жалостливая, она всегда дает ему продукты, всегда помогала, вплоть до денег. Он мог что-то ляпнуть, но он дурачок. Подумать, что он социально опасный – нет. Он выпивал, но я бы не сказала, что был алкашом. Племянница росла, так сказать, рядом с ним. Он заходил, она с ним игралась. Но все это происходило на глазах у ее дяди, бабушки. Мы его никогда не оставляли с ней наедине, никогда ни с кем ее не оставляли, особенно с мужским полом. Как он с ней туда убежал? Там все очень близко, почти один двор. Но на той стороне (где нашли ребенка. — «Газета.Ru») забора нет, это заброшка, но территория нашего двора частично доступна. Ребенок туда никогда не ходил. Когда брат отошел, он ее, наверное, взял на руки и утащил. Никто не слышал ничего, потому что она выросла, так она знакома с ним, росла с ним. Она ничего не боялась. Он ее взял, туда утащил. Это произошло за 10 минут», — заключила она.

12 августа в городе Чапаевске Самарской области правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании и убийстве двухлетней девочки. По данным следствия, мужчина увел оставшегося без присмотра ребенка в заброшенный дом неподалеку. Там он изнасиловал девочку и нанес ей травмы. Позже бригада скорой помощи доставила пострадавшую в реанимацию больницы Чапаевска, где та скончалась от полученных повреждений.

Возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании и убийстве малолетнего с целью сокрытия другого преступления, сопряженного с изнасилованием.

Ранее на Урале иностранца задержали за надругательство над девочкой в общественном месте.