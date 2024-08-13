Волонтеры нашли холодильник и лодку во время акции «360»

Более 2 тыс. волонтеров из разных регионов России приняли участие в экологическом проекте «360» от Эн+ в 2024 году, сообщает пресс-служба холдинга.

Основная часть акции прошла 10 августа в 12 населенных пунктах, среди которых Иркутск, Ангарск, Нижний Новгород и другие. Также волонтеры собирали мусор на берегах Байкала, Ангары, Енисея, рек Илим, Турка, Китой и Пермяковского озера.

Всего волонтеры за один день собрали 73 тонны мусора и 4,3 тонны вторичного сырья, которое затем сдали на переработку. Также волонтеры убрали более 100 м3 валежника, собрали более 32,5 тыс. крышек от бутылок и 122,8 кг батареек.

«В этом году волонтеры проекта «360» превратились в настоящий экодесант, мы реагируем на запросы и выезжаем туда, где действительно нужна наша помощь», — отметила заместитель генерального директора Эн+ Вера Курочкина.

Самым необычным мусором, собранным волонтерами, стали масляные фильтры, резиновый бассейн, лодка, кровати, матрасы, шины от автомобилей, холодильник и оконные рамы.

Замглавы компании добавила, что первая экологическая акция Эн+ в 2024 году прошла в поселке Хужир, на острове Ольхон.

«Продолжением стал выезд в деревню Новогрудина, где волонтеры побили все рекорды и собрали за 2 акции 41 тонну мусора. Всего в этом году к проекту присоединилось почти 2 тыс. волонтеров, которые собрали более 138 тонн мусора», — сказала она.

Она добавила, что до конца 2024 года Эн+ проведет еще 9 акций в Иркутской области и Красноярском крае.

Проект «360» – это часть комплексной программы Эн+ «Мир со знаком плюс». Ее главная цель - защита озера Байкал и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий. Напомним, идею акции 14 лет назад предложил основатель Эн+ Олег Дерипаска.

Ранее Эн+ и «Русал» благоустроили экологическую тропу к скальному массиву Ермак в национальном парке «Красноярские Столбы».