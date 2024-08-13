К концу недели в Москве может потеплеть до +28°С

Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков пообещал до +28°С в Москве к концу недели. Его слова передает RT.

По словам синоптика, в течение всей недели и в понедельник ожидается повышенное давление, поэтому ожидается переменная облачность и постепенный рост температуры, при этом без осадков.

«Сейчас у нас — немножко ниже нормы, в воскресенье и понедельник — на 1,5—2°С будет выше нормы <...> к воскресенью, понедельнику — ночью уже +14...+17°С и днём +24...+28°С», — поделился Цыганков.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что полярное сияние можно было наблюдать в московском регионе из-за сильной магнитной бури.

Он отметил, что в городе наблюдению может мешать световая засветка, в том числе большое количество фонарей и освещения.

Ранее в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд, державшийся более 130 лет.