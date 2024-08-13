Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российском регионе преступная группа легализовала 60 иностранцев

СК: в Челябинской области задержали четырех организаторов незаконной миграции

В Челябинской области перед судом предстанут четыре участника преступной группы, которые помогли организовать незаконное пребывание в России 60 иностранцев. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального СУ СК России.

По данным следствия, одним из участников группы был специалист-эксперт отделения по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами отдела по вопросам гражданства Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области. Он вместе с тремя местными жителями обвиняются по статье о незаконной миграции.

Следствие установило, что в период с 1 ноября 2021 года по 12 декабря 2023 года сотрудник МВД за взятки организовывал незаконное пребывание в России иностранных граждан. Для этого участникам группы изготовили фиктивные документы, которые позволяли им стать участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ.

На текущий момент СК собрал доказательную базу. Уголовное дело было передано для рассмотрения в суд.

До этого в Москве пресекли деятельность преступной группы, организовавшей канал незаконной миграции. Сотрудники правоохранительных органов по подозрению в преступлении задержали пять человек.

Ранее россиянам напомнили о полумиллионных штрафах за незаконную миграцию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами