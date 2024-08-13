В российском регионе преступная группа легализовала 60 иностранцев

В Челябинской области перед судом предстанут четыре участника преступной группы, которые помогли организовать незаконное пребывание в России 60 иностранцев. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального СУ СК России.

По данным следствия, одним из участников группы был специалист-эксперт отделения по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами отдела по вопросам гражданства Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области. Он вместе с тремя местными жителями обвиняются по статье о незаконной миграции.

Следствие установило, что в период с 1 ноября 2021 года по 12 декабря 2023 года сотрудник МВД за взятки организовывал незаконное пребывание в России иностранных граждан. Для этого участникам группы изготовили фиктивные документы, которые позволяли им стать участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ.

На текущий момент СК собрал доказательную базу. Уголовное дело было передано для рассмотрения в суд.

До этого в Москве пресекли деятельность преступной группы, организовавшей канал незаконной миграции. Сотрудники правоохранительных органов по подозрению в преступлении задержали пять человек.

Ранее россиянам напомнили о полумиллионных штрафах за незаконную миграцию.