Адвокат пока не нашел полковника Квачкова, ставшего паломником

Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков не знает о решении суда установить за ним административный надзор. Такое предположение в разговоре с «Газетой.Ru» высказал его адвокат Алексей Першин. Защитнику так и не удалось установить местоположение экс-полковника ГРУ, который весной стал паломником.

«Да, он ушел в религиозный поход, проповедовать слово божье среди населения России. Абсолютно никакой информации, никакой связи нет. Возможно, попал под дождь. Возможно, с телефоном что-то случилось. Возможно, зарядить негде. Не имею даже представления [где он]. О маршруте своем он тоже не докладывал», — объяснил Першин.

Защитник не представляет, где и как будут искать Квачкова, когда решение суда вступит в силу. Адвокат полагает, что экс-полковник может находиться в местах, где нет отделений полиции — например, в тундре.

«В постановлении суда обычно пишут, что должен отмечаться по месту жительства в МВД, например, Доргомилово, или ОМВД Южное Тушино. А в данном постановлении не указано даже, куда он должен приходить, потому что непонятно где он находится, где ему отмечаться. Если он находится где-нибудь в Западной или Восточной Сибири, то там, возможно, до ближайшего отделения полиции может быть и 500, и 1000, и 1500 километров. Куда он придет отмечаться, если он ушел пешком? Может быть он ушел на Кольский полуостров. Я тоже не представляю, где там по тундре искать отделение полиции. Тем более он не в курсе вынесенного решения», — сказал Першин.

До этого стало известно, что Дорогомиловский суд Москвы установил за Квачковым административный надзор на срок до 19 февраля 2027 года. Квачкова дважды оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ: первый штраф в размере 40 тысяч рублей он получил за публикации в «Одноклассниках», второй штраф в 50 тысяч рублей — за высказывания на YouTube-канале «Сталинград». Сам Квачков не признает своей вины, утверждая, что посты не принадлежат ему, а высказывания были вырваны из контекста.

Экс-полковник отправился в паломничество по монастырям и святым местам задолго до подачи административного иска, говорил его адвокат.

Ранее подозреваемого в хищениях полковника Пешкова отказались отправлять на фронт.