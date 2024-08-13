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Су-шеф назвал правила, которые нужно строго соблюдать, делая заготовки на зиму

Су-шеф Галков: перед заготовкой продукты нужно тщательно мыть

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Pexels

Делая соления на зиму, важно строго соблюдать ряд простых, но строгих правил, независимо от рецепта. Их в беседе с Tsargrad.tv перечислил су-шеф Ярослав Галков.

В первую очередь, по его словам, важно использовать только свежие и качественные продукты. Перед заготовкой их необходимо тщательно мыть и очищать.

Кроме того, нужно соблюдать рецептуру и пропорции, продолжил специалист. Хранить заготовки стоит в прохладном и темном месте.

Следуя этим простым правилам, можно избежать порчи солений и заражения опасными заболеваниями, подытожил Галков.

Врач Людмила Кочарян до этого предупреждала, что неправильная консервация может привести к отравлению ботулотоксином. Поэтому важно соблюдать меры предосторожности или вместо консервации квасить или замораживать продукты.

По ее словам, распознать испорченные консервы можно по вздутой крышке. Их нужно сразу выбрасывать, не пробуя. Запах и вкус зараженных продуктов не всегда отличается от нормального, отметила медик.

Ранее россиянам объяснили, как заготовить зелень на зиму.

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