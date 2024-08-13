На российском маркетплейсе появилась витрина с товарами из Ульяновской области

Российский маркетплейс Ozon совместно с центром «Мой бизнес» запустил витрину «Сделано в Ульяновской области», на которой представлены произведенные в регионе товары, сообщает пресс-служба Ozon.

По словам заместителя управляющего директора Ozon Владимира Гончаревича, одним из важнейших приоритетов компании является поддержка региональных предпринимателей.

«С запуском региональной витрины производители из Ульяновской области смогут получить дополнительный инструмент для продвижения своих товаров», — сказал он.

Любой предприниматель из Ульяновской области с местным производством сможет разместить свои товары на новой витрине. Для этого необходимо всего лишь подать заявку в центрах «Мой бизнес». Всего на данный момент на витрине представлено уже более 2 тыс. товаров из региона.

«В Ульяновской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» действует комплексная поддержка для региональных производителей. Губернатором традиционно этому направлению уделяется особое внимание», — отметил глава регионального центра «Мой бизнес» Ульяновской области Руслан Гайнетдинов.

Он добавил, что одним из основных пунктов этой системы является сотрудничество с маркетплейсами и помощь при выходе на электронные платформы.

Также Гайнетдиновон отметил, что для начинающих производителей созданы обучающие программы по выходу на электронные торговые площадки.

«Все это дает нам большие результаты. Только в прошлом году в Ульяновские предприниматели продали товаров посредствам онлайн на сумму более 16,2 млрд рублей», — заявил Гайнетдинов.

Напомним, региональные витрины появились на Ozon в 2022 году. Сейчас на маркетплейсе представлены разделы с товарами из разных регионов, среди которых Москва, Подмосковье, Тульская и Курская области, Ханты-Мансийский автономный округ, республика Башкортостан и другие.