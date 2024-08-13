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В Подмосковье у годовалой девочки остановилось сердце, после того как она съела цветок на прогулке

Mash: в Подмосковье годовалая девочка отравилась, съев цветок во время прогулки

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Одинцовском районе Подмосковья годовалая девочка съела цветок во время прогулки, врачи не смогли ее спасти. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в деревне Липки, годовалый ребенок гулял с родителями. В какой-то момент девочка сорвала с куста цветок и пожевала его. Ребенку стало плохо, мать и отец вызвали скорую помощь и пытались вызвать у дочери рвоту, но ребенок посинел и стал хрипеть.

Прибывшие медики констатировали у пострадавшей остановку сердца и не смогли спасти ребенка. Известно, что у девочки не было хронических заболеваний и аллергических реакций. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что пятилетняя жительница Свердловской области отравилась бледной поганкой и попала в больницу в тяжелом состоянии. Когда у маленькой пациентки начала отказывать печень, ее перевели на лечение в Москву. Было принято решение об экстренной трансплантации печени от одного из родственников. Донором органа стала мать ребенка.

Ранее в Петербурге ребенка забрали на скорой с отравлением нефтепродуктами.

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