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В РФ с начала года предотвратили 110 терактов

НАК: ФСБ с начала года предотвратила 110 терактов в России

ФСБ с начала года предотвратила 110 терактов в РФ. Об этом сообщили «Газете.Ru» в Национальном антитеррористическом комитете по итогам заседания комитета под председательством главы ФСБ Александра Бортникова.

Сообщается, что в 2024 году была пресечена деятельность 45 законспирированных ячеек международных террористических организаций и задержаны более 1050 лиц, причастных к террористической деятельности.

«В результате обсуждения определены приоритетные задачи по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации его последствий в условиях нарастающих террористических угроз. Особое внимание уделено повышению эффективности антитеррористических мер с учетом произошедших событий в приграничных с Украиной регионах», — сообщили в ведомстве.

До этого житель Бурятии получил 10 лет колонии за поджог релейного шкафа. Утверждается, что его курировали украинские спецслужбы. Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее подозреваемые в терроризме открыли стрельбу по спецназу ФСБ в Нальчике.

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