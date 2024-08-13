Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минюст Эстонии предложил продать одну из тюрем ради экономии

Министр юстиции Эстонии хочет сдать в аренду одну из тюрем в целях экономии

close
100%
Depositphotos

Глава эстонского минюста Лийза Пакоста предлагает властям страны сократить расходы в сфере исполнения наказаний путем продажи одной из тюрем либо сдачи ее в аренду. Слова министра приводит издание ERR.

«Например, если пойдут по пути продажи тюрьмы, это в конце концов действительно может выглядеть так, что продается только с правом сделать там социальный дом или отель. Есть и такой вариант», — заявила журналистам Пакоста.

Она подчеркнула, что конкретного решения по тому, как именно будут уменьшать расходы на содержание тюрем, власти пока не выработали.

Издание отмечает, что решение о сокращении издержек приняли на фоне продолжающейся тенденции снижения числа заключенных в Эстонии. Уточняется, что в настоящее время в стране функционируют три тюрьмы: Тартуская, Вируская и Таллиннская.

До этого сообщалось, что эстонские власти ввели полный таможенный контроль на границе с Россией из-за несоблюдения антироссийских санкций. Пограничники будут усиленно досматривать грузы и людей, следующих в РФ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Эстонии объяснили, почему потратили деньги ЕС не по назначению.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами