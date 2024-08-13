Минюст Эстонии предложил продать одну из тюрем ради экономии

Глава эстонского минюста Лийза Пакоста предлагает властям страны сократить расходы в сфере исполнения наказаний путем продажи одной из тюрем либо сдачи ее в аренду. Слова министра приводит издание ERR.

«Например, если пойдут по пути продажи тюрьмы, это в конце концов действительно может выглядеть так, что продается только с правом сделать там социальный дом или отель. Есть и такой вариант», — заявила журналистам Пакоста.

Она подчеркнула, что конкретного решения по тому, как именно будут уменьшать расходы на содержание тюрем, власти пока не выработали.

Издание отмечает, что решение о сокращении издержек приняли на фоне продолжающейся тенденции снижения числа заключенных в Эстонии. Уточняется, что в настоящее время в стране функционируют три тюрьмы: Тартуская, Вируская и Таллиннская.

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