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На Кубани объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение по ливням, граду, ветру и смерчам объявлено на Кубани

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Александр Кряжев/РИА Новости

В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что в регионе ожидаются ливень, град и ветер до 23 метров в секунду. Существует опасность возникновения смерчей.

«В течение 14.08.2024 местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20-23 метра в секунду», — говорится в сообщении.

До этого глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщал в своем Telegram-канале, что режим повышенной готовности для экстренных и коммунальных служб города продлен до 12:00 часов мск 8 августа.

Он посоветовал жителям во время непогоды соблюдать меры личной безопасности.

Также руководитель Росгидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на юге РФ ожидаются сильные дожди и порывы ветра скоростью от 15 до 25 м/с.

Ранее в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд, державшийся более 130 лет.

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