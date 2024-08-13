В Москве повесили плакат со свиньей и антироссийским лозунгом

На востоке столицы двое мужчин повесили плакат, на котором изображен мужчина, сидящий на свинье, и призывы к Украине «отправиться на Москву». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, плакат повесили утром 10 августа на заборе, ограждающем железнодорожные пути на Колодезной улице. Проезжающие мимо автомобили засняли происходящее, а также машину нарушителей. С места нанесения рисунка мужчины уехали на синем Renault Logan, утверждает канал.

Как отмечает Telegram-канал, плакат был оперативно снять сотрудниками полиции. На текущий момент правоохранители ищут нарушителей.