Стало известно, кто может помешать Трампу восстановить связи с Россией

Американский истеблишмент может помешать экс-главе Белого дома Дональду Трампу реализовать курс на восстановление связей с Россией в случае его победы на президентских выборах. Об этом РИА Новости заявил ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, лектор российского общества «Знание» Константин Блохин.

«В его различных конструкциях и идеях Россия не является врагом, врагом является Китай, возможности США в мире ограничены, поэтому надо договариваться с РФ», — заявил эксперт.

Блохин добавил, что все зависит от правящего истеблишмента и того, позволит ли он реализовать Трампу эту возможность наладить отношения между США и Россией.

Эксперт подчеркнул, что, исходя из прошлого опыта, можно видеть, что на Трампа было осуществлено давление со стороны конгресса. В итоге бывший президент США был вынужден усилить антироссийский санкционный режим.

Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Предполагалось, что нынешний глава Белого дома Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки, и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп.

Ранее Илон Маск назвал Камалу Харрис «марионеткой» Сороса.