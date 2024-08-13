На Урале у пятилетнего ребенка отказала печень после отравления бледной поганкой

Пятилетняя жительница Свердловской области отравилась бледной поганкой и попала в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Областной детской клинической больницы Екатеринбурга.

Врачи боролись за жизнь девочки почти месяц, когда у маленькой пациентки начала отказывать печень, ее перевели на лечение в Москву. Было принято решение об экстренной трансплантации печени от одного из родственников.

Донором органа стала мать ребенка. Хирургическое вмешательство прошло успешно, мать и дочь восстанавливаются после операции. Через несколько дней после трансплантации ребенка перевели из реанимации в обычную палату к родителям.

До этого сообщалось, что в Красноярском крае ребенок сгрыз мышиный яд, пока мать готовила еду рядом. Женщина, увидев на одежде дочери крошки от пестицида, поняла, что она съела химикат и сразу обратилась к местному фельдшеру, ребенка госпитализировали. Врачи смогли спасти ребенка. На данный момент пострадавшей ничего не угрожает.

Ранее в Петербурге ребенка забрали на скорой с отравлением нефтепродуктами.