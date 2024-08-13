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Россиянин Селезнев рассказал, как узнал об обмене

Россиянин Селезнев заявил, что узнал об обмене по нелегальному телефону

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Вернувшийся в числе восьмерых россиян по обмену заключенными Роман Селезнев рассказал ТАСС, что узнал об обмене по нелегальному телефону одного из заключенных.

«Меня разбудили утром и сказали, что ты едешь в другой штат, у тебя новое дело, тебя повезут на суд. Это мне сказала администрация тюрьмы. Мне надо было собрать свои вещи», — поделился Селезнев.

Другие заключенные утверждали, что Селезнева обменяют, но он был уверен, что едет на суд. Тогда один из заключенных достал контрабандный телефон и показал ему информацию.

До этого Селезнев рассказал, что до последнего момента не знал об обмене и считал, что его переводят в другую тюрьму.

Селезнев провел десять лет в американской тюрьме и вернулся в Россию в рамках обмена заключенными.

1 августа Россия и страны Запада провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными, в котором участвовали 26 человек.

Ранее в США освободили гражданина РФ Павла Кублицкого, обвиняемого в кибермошенничестве.

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