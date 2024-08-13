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В Госдуме объяснили смысл введения ГОСТа для российских блогеров

Депутат Алтухов: ГОСТ для блогеров в России вводится по серьезным причинам

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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

В России разрабатывают специальный ГОСТ для блогеров. Это необходимо для утверждения требований, которые должны предъявляться к качеству любого вида товаров и услуг, объяснил депутат Госдумы Сергей Алтухов. Блогеры – это лидеры мнений, которые оказывают огромное влияние на общество, поэтому они должны руководствоваться определенными правилами, заявил он в беседе с 360.ru.

ГОСТы чаще воспринимают как требования к пищевой и промышленной продукции, однако применяться они могут в самых разных сферах, отметил парламентарий.

В 2020 году утвердили ГОСТ для интернет-ресурсов с требованиями их доступности людям с ограниченными возможностями здоровья, напомнил депутат, призвав продолжать эту работу в сторону блогосферы. Речь идет о лидерах мнений, формирующих ценности и жизненные ориентиры людей. Их деятельность важно контролировать, особенно в условиях проведения спецоперации и режима КТО в приграничных регионах, убежден Алтухов.

«Информация сейчас — тоже высокоточное оружие, и обращаться с ней необходимо соответственно», — заключил он.

До этого половина опрошенных россиян призвала сделать официальной профессию блогера в стране. Еще 25% жителей страны заявили, что блогерам для этого необходимо получать лицензию на работу, а 20% считают, что сделать работу блогера официальной поможет создание единой базы, где будет отслеживаться их деятельность и доходы.

Ранее в России оценили убытки блогеров от замедления YouTube.

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