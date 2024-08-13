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В Перми няня младенца похитила у семьи украшения и деньги

В Перми осуждена няня, похитившая у хозяйки ювелирные украшения

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Depositphotos

В Пермском крае няня грудного ребенка обворовала семью, в которой работала, женщина вынесла из квартиры деньги и драгоценности. Об этом сообщает краевое управление МВД.

Как установили правоохранители, женщина работала няней-сиделкой для грудного ребенка, в течение длительного времени россиянка похищала из шкафа хозяев ювелирные изделия и деньги. В общей сложности злоумышленнице удалось совершить шесть краж на сумму более ста тысяч рублей.

Потерпевшие, обнаружив пропажу, обратились в полицию. В ходе допроса няня призналась, что ей срочно нужны были деньги, чтобы погасить долги. Похищенные ювелирные изделия она сдавала в ломбард. Суд назначил виновной наказание в виде 250 часов обязательных работ.

До этого сообщалось, что в Петербурге 37-летнюю сиделку 85-летнего пенсионера заподозрили в краже почти 300 тысяч рублей у подопечного. Злоумышленница получила доступ к телефону пожилого подопечного и перевела себе с его счетов деньги. Подозреваемую задержали, в ее отношении возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Ранее на Сахалине сиделка издевалась над инвалидом и изгоняла из нее нечистого духа.

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