Названы два самых опасных гриба в средней полосе России

В лесах средней полосы России можно встретить опасную для жизни бледную поганку. Об этом «Москве 24» рассказал автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Дмитрий Тихомиров.

По его словам, яд этого гриба может разрушить печень и почки человека. При этом первые признаки отравления могут проявиться даже через 30 часов после употребления, подчеркнул он. Эксперт отметил, что неопытный грибник может перепутать поганку с шампиньоном или сыроежкой. Отличить опасный продукт можно по зеленоватому цвету и наличию мешочка у основания ножки.

Еще один опасный гриб, который встречается в этой местности, — галерина окаймленная, которую можно перепутать с летним опенком.

«Оба этих гриба небольшого размера и коричневого цвета. Но, в отличие от опят, галерина никогда не растет большими пучками», — отметил Тихомиров.

Член Союза грибников, грибник, миколог Михаил Вишневский до этого говорил, что российским грибникам перед выходом на тихую охоту следует изучить Красную книгу своего региона, так как за сбор краснокнижных грибов грозит административная и даже уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что россиянка нашла в лесу сатанинский гриб.