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Дачникам рассказали, как подготовить дом к осени

Садовод Воронова: в августе нужно готовить дачный дом к осени

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Shutterstock

В августе стоит начать готовить дачный дом и помещения для хранения овощей и заготовок к осени. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова.

По ее словам, в местах, где хранятся продукты, нужно провести уборку и включить вытяжку, чтобы все хорошо просушить. Сам дом нужно проверить на наличие дыр и протечек в крыше, и провести ремонт при необходимости. При этом заниматься вентиляцией садовод советует ближе к зиме.

«Отдушины закрывают в октябре — на пороге ноября, иначе дом весь сгниет. Если сейчас он перестанет проветриваться, внутри будет скапливаться конденсат. Это приведет к грибку, и все внутри обвалится», — подчеркнула Воронова.

Эксперт отметила, что мебель и вещи в последний месяц лета тоже не стоит вывозить, потому что они еще понадобятся.

До этого Ольга Воронова говорила, что в августе дачникам важно начинать готовить огород к осени, особенно важно следить за здоровьем и состоянием растений. Помимо этого, в августе садовод советует начинать собирать яблоки, груши, десертный виноград, сливы и актинидии, а также приступать к высадке корневищных многолетников и пересадке клубники.

Ранее агроном рассказала, какие кустарники можно высадить на даче.

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