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Россиянам объяснили, как правильно хранить кабачки

Садовод Воронова: кабачки нужно хранить в прохладном и сухом месте

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Pexels

Кабачки лучше всего хранить в темном, прохладном и сухом месте, где на них не будет падать яркий солнечный свет. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

По ее словам, классические кабачки с твердой кожурой могут так храниться до марта. Однако эксперт отметила, что лучше всего эти овощи замораживать, чтобы они не занимали много места и при этом сохранили вкусовые качества.

«Лично проверенный вариант: чистим кабачки, режем на кусочки, укладываем в полиэтиленовые пакеты, выпускаем воздух, чтобы они стали компактными, завязываем и отправляем в морозилку», — рассказала Воронова.

Для заморозки она посоветовала использовать свежие кабачки без признаков гнили и инфекции, их можно нарезать на порции и отправить в холод.

Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Сергей Шкитин до этого рассказал «Газете.Ru», что более полезным вариантом приготовления кабачков является тушение. Например, можно приготовить овощное рагу, кабачковую икру или фаршированные кабачки с мясом.

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