В Кирове школьница перевела почти полмиллиона рублей «однокласснику» с карты матери

В Кирове мошенники обманули 13-летнюю девочку, представившись ее одноклассником и убедили ребенка перевести на указанные ими счета все накопления с карты матери. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 37-летняя жительница Кирова, женщина сообщила, что с ее банковской карты неизвестные похитили 461 тыс. рублей. Как установили полицейские, невольной соучастницей преступления стала несовершеннолетняя дочь россиянки.

Аферисты связались с 13-летней девочкой в одном из мессенджеров от имени одноклассника и попросили ее помочь восстановить доступ к номеру телефона, затем «одноклассник» попросил у девочки денег в долг. Она вошла в банковское приложение на телефоне матери и успела совершить 14 переводов на общую сумму 461 тыс. рублей.

По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело. Устанавливаются личности собеседника и получателей платежей.

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