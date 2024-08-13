«Прогноз оптимистичный»: москвичам рассказали, ждать ли солнечной погоды в августе

В августе жителей Москвы еще ждет теплая и солнечная погода. Об этом kp.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Прогноз хороший до конца августа, оптимистичный! Будет еще много тепла и солнца. Это связано с тем, что погоду в Москве и области будут определять антициклоны (а они обычно приносят солнечную сухую погоду)», — уточнила синоптик.

По ее словам, к концу этой недели в столицу придет скандинавский антициклон, после чего он сменится другим. Позднякова допустила, что между ними может проскочить «ненастный» атмосферный фронт. Однако мощные циклоны, которые принесут затяжные дожди, не ожидаются, заключила она.

Синоптик Александр Ильин до этого говорил, что в Москве и области эта неделя началась с прохладной погоды, которая связана с влиянием задержавшегося на Урале циклона. Однако к середине недели в столице ожидается потепление, с 13 августа начнет теплеть, дожди станут слабее. По его словам, со среды, 14 августа, температура «поползет» вверх, в Москве будет +22…+24°C, по области — до +19…+24°C.

Ранее синоптик рассказал, в каких частях РФ сохранится холодная погода на этой неделе.