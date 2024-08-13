Стало известно, работники каких профессий увольняются реже остальных

На одном месте дольше всего работают медсестры и квалифицированные рабочие – в среднем они трудятся в одной организации 6,2 года, выяснили аналитики. Лишь немного им уступают учителя – они работают в одном месте в среднем 6,1 года, цитирует RT результаты соответствующего исследования.

На третьем месте в топе профессий, представители которых редко меняют место работы, оказались микробиологи и аудиторы – они не меняют работу чаще чем раз в шесть лет.

Сфера деятельности напрямую влияет на частоту смены места работы, выяснили аналитики. Так, к примеру, если речь идет о проектной работе или срочных трудовых договорах, то период работы на одном месте короче.

Чаще остальных место работы меняют пиарщики – каждые два года. Чуть дольше них, в течение 2,5 года, на одном месте работают веб-дизайнеры, бизнес-аналитики.

При этом подчеркивается, что по сравнению с 2020 годом россияне стали работать дольше на одном месте. К примеру, менеджеры прибавили к среднему периоду работы в одной компании 2,6 года, медработники – 2,4 года, юристы – 2,3 года. По мнению экспертов, это связано с тем, что на фоне кадрового дефицита руководство компаний стремится сделать все, чтобы удержать своих сотрудников.

Исследование сервиса SuperJob основано на анализе 25 тыс. резюме представителей 50 разных профессий в возрасте от 30 до 35 лет.

Напомним, в недавнем опросе 62% россиян признались, что изменили бы сейчас свое решение о выборе профессии. 56% россиян выразили желание не только сменить профессию, но и отрасль работы, а 15% респондентов хотели бы оставить работу по найму и начать свой бизнес.

Ранее эксперты назвали главные признаки того, что пора менять работу.