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Россияне ответили, с начальником какого пола они предпочитают работать

«КП»: 46% опрошенных россиян хотят работать с начальником-мужчиной

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Shutterstock/Ilona Kozhevnikova

Почти половина (46%) россиян хотели бы, чтобы их начальником был мужчина, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 6,8 тыс. человек.

По мнению этой части респондентов, мужчины обладают важными для начальника качествами — спокойствием, добротой и предсказуемостью.

«Начальник — только мужчина! Женщина в начальниках — это вечные сплетни, любимчики, зависть к чужой красоте, обсуждение новых туфель и причесок, интриги», — поделилась участница опроса.

При этом 9% опрошенных хотят видеть руководителем женщину, потому что они более внимательны, легче принимают решения и спокойнее реагируют на непредвиденные ситуации.

«Работала с начальниками-мужчинами и женщинами. Среди мужчин попадались ни рыба ни мясо. А с женщинами больше конструктивизма и всегда шли вперед. Какие они были люди, меня мало интересовало, главное — работа и организация рабочих процессов», — рассказала респондентка.

Оставшиеся 45% опрошенных ответили, что для них совершенно не важен пол начальника.

Исследование аналитиков проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что большинство — 73,1% — россиян считают главным качеством начальника его эмпатичность.

Ранее в России спрогнозировали снижение спроса на руководящих работников.

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