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В Екатеринбурге учитель музыки получил 23 года колонии за насилие над учениками

«Е1»: в Екатеринбурге педагог получил 23 года колонии за совращение учеников

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Свердловской области вынесли приговор учителю музыки за педофилию, мужчину обвинили в сексуальном насилии над учениками. Об этом сообщает «Е1».

По данным следствия, педагога обвинили в сексуальном насилии над 22 детьми, в возрасте от 9 до 12 лет. В ходе обыска в доме мужчины были обнаружены видеозаписи порнографического характера. Соседи обвиняемого считают, что учитель сам снимал видео со школьниками и продавал записи в сети. Также они рассказали, что он часто водил детей на прогулки и катал их после занятий тайком от родителей.

Приговором суда россиянину назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы, ему запрещено работать с детьми. В пользу каждого пострадавшего ребенка с подсудимого взыскали материальный ущерб, от 100 до 700 тысяч рублей, в зависимости от нанесенного вреда. В ходе расследования дела фигурант полностью признал вину.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге учителя ОБЖ подозревают в совращении восьмиклассницы. 15-летняя школьница пришла в гости к 32-летнему учителю ОБЖ. Спустя месяц она призналась матери, что у нее была интимная связь с педагогом, женщина обратилась в правоохранительные органы. Учителя задержали, он сознался в содеянном и заявил, что близость была добровольной. Мужчина уволился из школы, его обвиняют в развратных действиях по отношению к несовершеннолетней.

Ранее развратившего школьницу московского учителя истории арестовали.

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