Россиянка приняла участие в «секретной операции» и лишилась 30 млн рублей

Мошенники убедили жительницу Нижнего Новгорода в том, что она участвует в «секретной операции» и оставили ее без денег. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 59-летняя россиянка, женщина рассказала, что с мая по июнь она общалась по телефону с неизвестными.

Сначала аферисты убедили пострадавшую в том, что ее аккаунт на портале «Госуслуги» взломан, и неизвестные злоумышленники якобы пытаются оформить на ее имя крупные займы. Звонки женщине поступали в мессенджере, при этом злоумышленники представлялись операторами мобильной связи, сотрудниками службы безопасности банка и правоохранительных органов.

Нижегородке сообщили, что она участвует в «секретной операции» по поимке преступников, ее заставили продать квартиру, взять несколько кредитов под залог автомобилей, а деньги перевести на якобы безопасные счета.

Лишь спустя два месяца женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию, общий ущерб составил 30 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мошенники запугали россиянку и выманили у нее миллион рублей.