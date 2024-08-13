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В Ленобласти мигрант надругался над мальчиком, с которым познакомился в сети

«Фонтанка»: в Ленобласти мигранта обвинили в изнасиловании школьника

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Во Всеволожском районе Ленобласти гражданина Таджикистана подозревают в сексуальном насилии над несовершеннолетним мальчиком. Об этом сообщает «Фонтанка».

По предварительной информации, 22-летний мужчина познакомился в сети с 11-летним мальчиком, 9 августа новые знакомые встретились в Колтушах, мигрант совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера.

Иностранца удалось оперативно задержать, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Амурской области 12-летний мальчик едва не стал жертвой изнасилования в детском лагере. Школьник заступился за сверстников, с которыми двое местных хулиганов совершали некие непристойные действия. После этого мишенью для злых шуток школьников стал сам мальчик. Подростки выбросили вещи из его тумбочки, а когда он наклонился, чтобы поднять их с пола, скрутили его и попытались изнасиловать. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге дворник завел мальчика в свою квартиру и изнасиловал.

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