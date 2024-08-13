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В Амурской области подросток забрался на цистерну грузового поезда и получил удар током

В Амурской области подросток выжил после удара током на крыше поезда

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Depositphotos

На железнодорожной станции Ушумун 16-летний юноша получил удар током, забравшись на цистерну грузового поезда, пострадавший госпитализирован с ожогами. Об этом сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел в ночь на 12 августа на станции Ушумун, 16-летний подросток забрался на крышу вагона поезда, где получил удар электрическим током контактной сети.

Пострадавший выжил, в тяжелом состоянии с термическими ожогами он доставлен в медицинское учреждение. По факту травмирования несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Володарском районе Нижегородской области школьник попал в реанимацию с ожогами, получив удар током на крыше поезда. Пострадавший получил ожоги 90% тела и был доставлен в отделение реанимации больницы Дзержинска. Состояние школьника медики оценивают как тяжелое, ему оказывается необходимая помощь.

Ранее в Красноярском крае подросток воровал медные провода и получил удар током в 10 тыс. вольт.

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