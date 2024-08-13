В Муроме двухлетний ребенок проглотил пластмассовую палочку от чупа-чупса

Врачи муромской детской районной больницы оказали помощь двухлетнему ребенку с инородным телом в желудке. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

В детскую больницу обратилась мать с двухлетним ребенком с подозрением на проглоченное инородное тело. В ходе обследования медики обнаружили посторонний предмет в желудке маленького пациента.

Выяснилось, что детсадовец случайно проглотил пластмассовую палочку от леденца. Инородное тело удалось извлечь без хирургического вмешательства с помощью эндоскопической петли. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что в Москве врачи Морозовской детской больницы спасли годовалого мальчика, проглотившего куриную кость. Родители обратили внимание, что сын во время приема пищи поперхнулся, мальчик закашлялся, а после у него появилась одышка. В стационаре Морозовской больницы мальчику провели бронхоскопию, диагностика позволила обнаружить пятисантиметровую куриную кость в трахее под голосовыми связками. Инородное тело удалось извлечь.

Ранее в Новороссийске ребенок проглотил шестисантиметровый распылитель от лекарства.