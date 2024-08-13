Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Муроме двухлетний ребенок проглотил пластмассовую палочку от чупа-чупса

Муромские врачи извлекли из желудка ребенка пластмассовую палочку от чупа-чупса

close
100%
Муромская районная детская больница/VK

Врачи муромской детской районной больницы оказали помощь двухлетнему ребенку с инородным телом в желудке. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

В детскую больницу обратилась мать с двухлетним ребенком с подозрением на проглоченное инородное тело. В ходе обследования медики обнаружили посторонний предмет в желудке маленького пациента.

Выяснилось, что детсадовец случайно проглотил пластмассовую палочку от леденца. Инородное тело удалось извлечь без хирургического вмешательства с помощью эндоскопической петли. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что в Москве врачи Морозовской детской больницы спасли годовалого мальчика, проглотившего куриную кость. Родители обратили внимание, что сын во время приема пищи поперхнулся, мальчик закашлялся, а после у него появилась одышка. В стационаре Морозовской больницы мальчику провели бронхоскопию, диагностика позволила обнаружить пятисантиметровую куриную кость в трахее под голосовыми связками. Инородное тело удалось извлечь.

Ранее в Новороссийске ребенок проглотил шестисантиметровый распылитель от лекарства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами