Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дезертиры из рядов ВСУ ограбили магазин в Харьковской области

Марочко: вооруженные дезертиры из рядов ВСУ ограбили магазин под Харьковом

close
100%
Reuters

Вооруженные дезертиры из рядов ВСУ ограбили магазин в Харьковской области. Об этом рассказал РИА Новости подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, бывшие военные ограбили магазин на подконтрольной Украине территории, вынеся оттуда алкоголь, деньги и продукты питания.

«На дорогах, ведущих к Харькову, отмечается усиление блокпостов вооруженных формирований Украины, а также увеличение количества автопатрулей. Стало известно, что это связано с поимкой отделения украинских боевиков», — рассказал он.

Сообщается, что мужчины дезертировали с позиций к северо-западу от Харькова. Их число не уточняется, однако известно, что они занимались разбоем сообща.

До этого 18-летний житель Одессы ограбил женщину для уклонения от мобилизации.

По данным полиции, парень вырвал у женщины кошелек с деньгами, документами, наушниками и мобильным телефоном. После этого он сел на общественный транспорт и поехал домой. При этом при задержании он заявил, что все украденное на сумму 13 тыс. гривен он выкинул.

Ранее в Курской области усилили патрули для защиты от мародеров со стороны ВСУ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами