Вооруженные дезертиры из рядов ВСУ ограбили магазин в Харьковской области. Об этом рассказал РИА Новости подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, бывшие военные ограбили магазин на подконтрольной Украине территории, вынеся оттуда алкоголь, деньги и продукты питания.

«На дорогах, ведущих к Харькову, отмечается усиление блокпостов вооруженных формирований Украины, а также увеличение количества автопатрулей. Стало известно, что это связано с поимкой отделения украинских боевиков», — рассказал он.

Сообщается, что мужчины дезертировали с позиций к северо-западу от Харькова. Их число не уточняется, однако известно, что они занимались разбоем сообща.

До этого 18-летний житель Одессы ограбил женщину для уклонения от мобилизации.

По данным полиции, парень вырвал у женщины кошелек с деньгами, документами, наушниками и мобильным телефоном. После этого он сел на общественный транспорт и поехал домой. При этом при задержании он заявил, что все украденное на сумму 13 тыс. гривен он выкинул.

Ранее в Курской области усилили патрули для защиты от мародеров со стороны ВСУ.