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Руководство Курской области не знает о судьбе 2 тысяч человек

Смирнов: власти не знают о судьбе 2 тысяч человек из 28 пунктов Курской области

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Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press

Руководство Курской области не знает о судьбе 2 тысяч человек, проживающих в населенных пунктах, которые контролируются Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом президенту России Владимиру Путину доложил врио губернатора региона Алексей Смирнов, передает РИА Новости.

«28 населенных пунктов находятся в этой зоне, это порядка 2000 человек, о судьбе которых мы не знаем», — сообщил Смирнов.

Бои в приграничных районах Курской области продолжаются уже почти неделю. 6 августа министерство обороны РФ сообщило, что утром Вооруженные силы Украины (ВСУ) пересекли границу и попытались зайти вглубь региона.

8 августа в военном ведомстве страны заявили о сражениях на территории Суджанского и Кореневского районов. На следующий день в трех российских областях — Курской, Белгородской и Брянской — ввели режим контртеррористической операции (КТО).

Смирнов сообщил, что глубина проникновения украинских войск на территорию Курской области составляет 12 км, ширина — 40 км.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее в Курской области второй раз за ночь объявили ракетную опасность.

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