Более 11 тысяч человек эвакуированы из Краснояружского района Белгородской области

В Белгородской области Краснояружский район покинули 11 тысяч человек. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Гладков добавил, что в пунктах временного размещения (ПВР) находятся около 1000 человек. По его словам, эвакуация связана с оперативной обстановкой в регионе.

Утром 12 августа в Краснояружском районе была объявлена эвакуация и запрет на въезд. Миськов назвал запрет на въезд «вынужденной временной мерой», которая необходима, чтобы обезопасить жизни и здоровье граждан. В тот же день он сообщил, что из района эвакуировались 11 тыс. человек. При этом 500 человек, включая представителей администрации, продолжили оставаться на своих рабочих местах.

С 23 июля запрещен въезд в 14 населенных пунктов Белгородской области, включая три села Краснояружского района — Демидовку, Поповку и Прилесье. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что ситуация в этих районах «чрезвычайно сложная».

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