Масштабная авария на сетях интернета произошла на Камчатке

На Камчатке произошла масштабная авария на сетях интернета. Об этом сообщил департамент цифрового развития Чукотского автономного округа в Telegram-канале.

«На Камчатке в районе Елизово произошел порыв магистрального сухопутного кабеля. Временно частично осуществляется переход на спутниковые каналы связи», — говорится в сообщении.

В данный момент ведутся восстановительные работы. На место порыва выехала аварийная бригада. В связи с работами на электросетях отсутствуют все услуги компании «Арктик Регион Связь».

По данным департамента, сроки устранения неполадок — 10-12 часов.

Магистральные кабели соединяют страны и континенты. Они лежат под землей и на дне океанов. Больше всего кабелей между США и Европой, они лежат на дне Атлантического океана, а их длина около 14 тыс. км.

В июле повреждение на линии связи было зафиксировано в Коми. Из-за обрыва кабеля жители Инты и Воркуты временно потеряли доступ к услугам связи.

Ранее в Эквадоре случился блэкаут из-за аварии на ЛЭП.