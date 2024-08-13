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В работе Telegram произошел сбой

Downdetector: в работе мессенджера Telegram произошел сбой

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Shutterstock

В ночь на 13 августа в работе приложения Telegram зафиксировали сбои. Это следует из данных сервиса Downdetector.

По состоянию на 02:00 мск о сбоях сообщили 299 пользователей. Сообщения о сбоях поступали из Санкт-Петербурга и Ленинградской области (6% пользователей), Тверской области (6%), Нижегородской области (5%), Москвы и Московской области (5%). По данным на 02:13 мск, о сбоях сообщили 44 пользователя.

23% пользователей мессенджера пожаловались на сбой мобильного приложения.

Также Telegram-канал Ateo Breaking сообщал, что в мессенджере случилась массовая поломка групповых чатов.

До этого массовый сбой в Telegram произошел накануне. В основном жалобы поступали из Москвы, Подмосковья, Петербурга, а также Ленинградской, Тверской, Нижегородской и Новосибирской областей.

1 августа в России был отмечен массовый сбой в работе YouTube. Пользователи жаловались на проблемы с загрузкой видео в качестве 720р и выше, у других ролики не воспроизводились совсем. Накануне в МИД РФ призвали отказаться от YouTube в пользу российских аналогов. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в РФ зафиксировали масштабный сбой в работе гаджетов Xiaomi.

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