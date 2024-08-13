Сенатор: в Херсоне объявили обязательную эвакуацию населения

Обязательная эвакуация населения объявлена в ряде районов подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) города Херсона. Об этом в комментарии РИА Новости заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

«В Херсоне оккупационные власти объявили обязательную эвакуацию. В сообщениях, которые приходят мне из русского города Херсона, временно находящегося под оккупацией ВСУшных фашистов, говорится, что объявления соответствующего характера уже несколько дней крутят по радио», — заявил он.

По словам сенатора, под обязательную эвакуацию попали Шуменский, Днепровский районы и Гидропарк.

10 августа сообщалось о крупном пожаре в окрестностях подконтрольного Украине Херсона. Глава назначенной Киевом военной администрации города Роман Мрочко заявлял, что огонь охватил большую территорию.

Херсонская область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. В настоящее время под контролем России находится 75% региона, а часть на правобережье Днепра, в том числе Херсон, удерживают украинские войска.

Ранее украинский телеканал сообщил о взрывах в Херсоне.