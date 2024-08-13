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В Госдуме выступили за ужесточение наказания владельцев агрессивных животных

«Ъ»: в Госдуме предложили жестче наказывать хозяев агрессивных животных

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Cavan-Images/Shutterstock/FOTODOM

В Госдуме предложили разработать законопроект об ужесточении ответственности хозяев домашних животных за нападение их питомцев на людей и других животных. Об этом, ссылаясь на письмо вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова министру внутренних дел России, сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Чернышов убежден, что существующих в настоящее время мер воздействия на хозяев опасных животных недостаточно. Необходимо ужесточить наказание для владельцев животных за нападение их питомца.

Если нападение животного, которое повлекло ущерб или телесные повреждения, произошло в результате бездействия или ненадлежащего соблюдения со стороны владельца требований безопасности, то оно может быть квалифицировано как совершенное при непосредственном участии хозяина животного. Таким образом, владелец животного может быть привлечен к уголовной ответственности по тяжким и особо тяжким статьям и осужден к длительным срокам лишения свободы.

До этого сообщалось, что полицейский отвлек на себя собаку, которая покусала троих человек в Астраханской области.

Ранее стало известно, сколько россиян готовы расстаться с партнером из-за кота.

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