В МАГАТЭ сделали заявление после осмотра места пожара на ЗАЭС

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружили остатков покрышек или беспилотников в ходе осмотра поврежденной башни градирни Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщается на сайте агентства.

Также в заявлении говорится, что специалисты МАГАТЭ считают маловероятным, что пожар на башне градирни ЗАЭС начался у ее основания.

11 августа украинская армия нанесла удар по Запорожской АЭС при помощи дрона-камикадзе. В результате на станции произошел пожар, который вскоре удалось потушить. Пострадали нерадиоактивные градирни — это специальное оборудование на АЭС для охлаждения воды.

На следующий день глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что радиационный фон на АЭС находится в норме. Позже директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что на поврежденной градирне проведут капремонт.

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