Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На ЗАЭС сообщили о проверке градирни инспекторами МАГАТЭ

Глава ЗАЭС Черничук: инспекторам МАГАТЭ показали последствия пожара на станции

close
100%
Alexander Ermochenko/Reuters

Инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), присутствующим на ЗАЭС, было максимально быстро показано, что пожар охватил пластиковые элементы в атакованной беспилотником градирне и что информация в СМИ о горевших покрышках и топливе является неправдой. Об этом рассказал директор станции Юрий Черничук, слова которого передает РИА Новости.

«Они запросили у нас по возможности быстро им продемонстрировать это место, мы их сегодня утром привезли сюда, показали им остатки того, что горело, показали им остатки того пластика (сепараторы пара. — «Газета.Ru»), показали пострадавшую градирню, показали рабочую — чтобы они смоги почувствовать разницу», — заявил он.

Черничук показал инспекторам МАГАТЭ последствия пожара и рассказал им об устройстве градирни. Он назвал домыслами утверждения в СМИ о том, что в градирне якобы горели покрышки.

11 августа украинская армия нанесла удар по Запорожской АЭС при помощи дрона-камикадзе. В результате на станции произошел пожар, который вскоре удалось потушить. Пострадали нерадиоактивные градирни — это специальное оборудование на АЭС для охлаждения воды.

На следующий день глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что радиационный фон на АЭС находится в норме. Позже Юрий Черничук заявил, что на поврежденной градирне проведут капремонт.

Ранее в Евросоюзе призвали Россию вернуть ЗАЭС Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами