На ЗАЭС сообщили о проверке градирни инспекторами МАГАТЭ

Инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), присутствующим на ЗАЭС, было максимально быстро показано, что пожар охватил пластиковые элементы в атакованной беспилотником градирне и что информация в СМИ о горевших покрышках и топливе является неправдой. Об этом рассказал директор станции Юрий Черничук, слова которого передает РИА Новости.

«Они запросили у нас по возможности быстро им продемонстрировать это место, мы их сегодня утром привезли сюда, показали им остатки того, что горело, показали им остатки того пластика (сепараторы пара. — «Газета.Ru»), показали пострадавшую градирню, показали рабочую — чтобы они смоги почувствовать разницу», — заявил он.

Черничук показал инспекторам МАГАТЭ последствия пожара и рассказал им об устройстве градирни. Он назвал домыслами утверждения в СМИ о том, что в градирне якобы горели покрышки.

11 августа украинская армия нанесла удар по Запорожской АЭС при помощи дрона-камикадзе. В результате на станции произошел пожар, который вскоре удалось потушить. Пострадали нерадиоактивные градирни — это специальное оборудование на АЭС для охлаждения воды.

На следующий день глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что радиационный фон на АЭС находится в норме. Позже Юрий Черничук заявил, что на поврежденной градирне проведут капремонт.

Ранее в Евросоюзе призвали Россию вернуть ЗАЭС Украине.