Во Льгове заявили о напряженной обстановке в городе

Оперативная обстановка во Льгове Курской области напряженная, но стабильная. Об этом сообщил глава города Алексей Клемешов в эфире телеканала «Соловьев Live».

По его словам, часть населения, в основном женщины и дети, покинула Льгов, а тем, кто остался, предоставляется помощь. Коммунальные службы, магазины и аптеки продолжают работать, жизнь в городе продолжается.

Глава Льговского района Сергей Коростелев ранее сообщил о том, что для тех, кто желает покинуть район, организован транспорт.

Льгов расположен на западе Курской области, в 80 километрах от Курска. Льговский район не граничит с Украиной, но находится рядом с приграничными Рыльским и Кореневским районами.

Утром 6 августа украинские военные предприняли попытку проникнуть вглубь Курской области. По данным Минобороны, ВСУ атаковали позиции российских войск в районах Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа Минобороны сообщило, что бои продолжаются на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее в Курске закрыли детские лагеря.