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Грузовик столкнулся с колонной велосипедистов в ДНР

В ДНР грузовик столкнулся с велосипедистами, двое детей госпитализированы

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СУ СК России по Донецкой Народной Республике

Грузовик столкнулся с колонной велосипедистов под Донецком, два ребенка попали в больницу. Об этом сообщило следственное управление Следственного комитета по ДНР в Telegram-канале.

Отмечается, что дети были на велосипедной тренировке и ехали по Донецкой кольцевой автодороге, когда на них наехал грузовой автомобиль. «В результате двое несовершеннолетних доставлены в медицинское учреждение», — рассказали в управлении.

Также сообщается, что возбуждено уголовное дело по ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

9 июля в Свердловской области водитель автомобиля Lada сбил трех несовершеннолетних велосипедистов. Авария произошла на 20-м км автодороги Ревда — Дегтярск — Курганово. Мужчина 1999 года рождения, управляя Lada Priora, уснул за рулем, съехал с проезжей части и сбил подростков-велосипедистов, которые остановились утолить жажду на обочине дороги.

В апреле легковой автомобиль сбил велосипедиста, который ехал по наземному пешеходному переходу на юго-западе Москвы. От удара велосипед отлетел сторону, а мужчина упал на проезжую часть.

Ранее велосипедист сбил мальчика возле Эрмитажа в Петербурге.

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