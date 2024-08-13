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Стало известно, с чем у россиян ассоциируются ж/д поездки

У большинства россиян ж/д поездки ассоциируются со стуком колес и видами из окна

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Shutterstock/VLADJ55

Стук колес, мелькающие пейзажи и огоньки, чай в граненых стаканах, предвкушение путешествия и воспоминания о детстве — вот с чем ассоциируются у россиян поездки на поезде. Об этом говорится в результатах опроса сервиса путешествий Туту, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Думая о поездах, 53% опрошенных вспоминают о стуке колес, о видах из окна — 48%, о чае в граненых стаканах — 35%. С предвкушением путешествия и воспоминаниях о детстве поезда ассоциируются у 33% и 27% россиян соответственно.

Еще почти 23% сразу вспоминают о проводниках в форме, а о запахе рельс думают 20%, отметили аналитики. Со свободой от рутины и замедленным временем поезда ассоциируются у 19%, с жарой в поездке в отпуск — у 15%, с временем на досуг — у 14%.

Для 13% поезда — это знакомство с Россией, для 10% — новые знакомства с попутчиками. По 7% опрошенных заявили, что главная ассоциация с поездом — вкусная еда и оживленность, шум.

В Туту добавили, что путешественники стали чаще смотреть отзывы и рейтинги поездов перед решением о покупке билета. Увеличилось и число пользователей, которые заранее оформляют билет на поезд и оплачивают его позже.

Ранее выяснилось, что каждый пятый россиянин покупает билеты на самолет или поезд с целью командировки.

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