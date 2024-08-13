Россиян предупредили, в каких случаях участок могут изъять за неухоженность

Согласно недавнему постановлению Росреестра, садоводов, которые не используют свой земельный участок по назначению более 3 лет, могут лишить права собственности. Как выйти из положения, когда надзорные органы хотят признать ваш участок заброшенным, «Газете.Ru» рассказал строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев.

9 августа 2024 года Росреестр утвердил перечень требований к земельным наделам. Теперь у муниципалитетов и СНТ есть законные основания накладывать штраф, а в редких случаях и изымать не только участки сельскохозяйственного назначения, но и ИЖС.

«Если участок захламлен или зарос сорняками более чем на 50% площади, он становится стихийной свалкой и считается пожароопасным для других построек. Поэтому, если никто не занимается его благоустройством в течение 3 лет, это повод вынести владельцам предупреждение», — объяснил эксперт.

Еще один признак неиспользования земли по критериям Росреестра — частично разрушенный садовый дом. На его восстановление владельцам дается 5 лет, после чего надзорный орган может прийти с проверкой и выписать собственнику штраф.

«Конфискация участков ИЖС — случай в нашей судебной практике весьма редкий, но прецеденты уже есть, и количество с каждым годом растет. Соответственно, теперь поддерживать чистоту и порядок на участке — не просто правило хорошего тона, но и прямая обязанность дачников», — предупредил Васильев.

Если у вас в собственности есть неухоженный участок, прежде всего проверьте, сколько лет прошло с момента перехода его в вашу собственность.

«Если меньше трех лет, и время еще есть, то освоение можно начать позже. Если срок истек, необходимо засучить рукава и взяться за работу. Разумеется, сиюминутно построить дом или посадить картошку от вас никто требовать не вправе. Требования закона в этом отношении куда мягче: в качестве действий по освоению участка расцениваются проектирование, получение разрешения на строительство, получение техусловий на подключение инженерных коммуникаций, а также проведение подготовительных работ. Иными словами, если у вас есть заброшенная дача, куда давно не ступала нога человека, достаточно выкосить сорную траву, вынести или сжечь крупный мусор и хотя бы начать восстановление дома: почистить и подкрасить фасад, заменить выбитые стекла и так далее», — отметил он.

По словам эксперта, новый закон стал строже контролировать отношение дачников к своим участкам, но изымать землю могут только в крайнем случае.

«Тем не менее рекомендую не пускать дело на самотек и поддерживать участок в ухоженном виде. Минимальная уборка уже обезопасит вас от угрозы штрафа и конфискации», — резюмировал эксперт.

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