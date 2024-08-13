Покупатели новостроек делюкс-класса хотят доступ к гостиничному обслуживанию дома

В сумме 62% покупателей новостроек в делюкс-классах считают опцию гостиничного обслуживания дома необходимой. В топ-3 самых востребованных гостиничных услуг вошли консьерж-сервис, уборка и личный шоппер (ассистент покупок), показало исследование Rariteco, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Большинство респондентов (34%) отметили, что наличие гостиничных сервисов в новостройках делюкс-класса является очень важным аспектом, значительно повышающим комфорт и удобство проживания. Для 28% опрошенных наличие таких сервисов также важно, хотя они считают, что это не является обязательным условием.

Около пятой части участников опроса (20%) заявили, что нейтрально относятся к гостиничным сервисам — они готовы использовать такие услуги, но не считают их решающими. Малую значимость гостиничных сервисов отметили для себя 12% респондентов, которые редко используют такие возможности. Только 6% участников опроса заявили, что для них не важно наличие гостиничных сервисов в жилом комплексе, не видят в них необходимости.

Результаты исследования показывают, что как для мужчин, так и для женщин доступ к гостиничным сервисам в новостройках делюкс-класса играет значительную роль. Женщины проявляют более выраженную заинтересованность в высоком уровне комфорта и удобства, что отражено в более высоких процентах ответов в категориях «Очень важно» и «Важно». В то же время мужчины чаще выражают нейтральное или более скептическое отношение к необходимости таких сервисов в жилом комплексе.

Исследование также выявило предпочтения жителей новостроек делюкс-класса относительно различных гостиничных сервисов. Респондентам был предложен выбор из 14 популярных услуг с целью определить их относительную важность. Участники могли выбрать до пяти сервисов одновременно. Вот результаты их ответов: круглосуточная консьерж-служба — 72%, услуги уборки — 68%, услуги личного шоппера — 55%, прачечная и химчистка — 50%, фитнес-центр и спа — 45%.

Эти результаты отражают высокий уровень интереса к широкому спектру гостиничных сервисов среди жителей делюкс-класса. Круглосуточная консьерж-служба и услуги уборки — наиболее востребованы, что подтверждает их значимость для повседневной жизни. Услуги личного шоппера также занимают заметное место в предпочтениях жителей — многие клиенты готовы «передоверить» покупку одежды, косметики, выбор подарков профессиональным покупателям.

Общее наблюдение показывает, что как мужчины, так и женщины высоко оценивают круглосуточную консьерж-службу и услуги уборки, что свидетельствует о значительной потребности в повседневной поддержке и комфорте.

Женщины проявляют больший интерес к услугам, которые напрямую связаны с повседневными заботами, таким как прачечная и химчистка, а также услуги личного шоппера — специалиста в области моды и дизайна с развитыми коммуникативными навыками, который помогает клиенту в выборе дорогих покупок. В то время как мужчины чаще выражают предпочтение к физическим и развлекательным услугам, включая фитнес-центры и спа.

«Круглосуточная консьерж-служба стала одним из самых популярных сервисов среди опрошенных, что подтверждает их ожидания высокого уровня обслуживания. Наше исследование также выявило важность других гостиничных сервисов, таких как услуги уборки. Неожиданно востребованными оказались услуги личного шоппера», — прокомментировала Екатерина Борисова, директор по девелопменту компании Rariteco.

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