Россиян предупредили о признаках чрезмерного употребления соли

Избыточное потребление соли может привести к серьезным проблемам со здоровьем, поэтому очень важно контролировать этот фактор. О том, какие признаки указывают на избыточное потребление соли, какое ее количество допустимо и чем опасен ее переизбыток, «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева.

По ее словам, избыточное потребление соли может проявляться двумя признаками — отеками и повышенным давлением. Оба они обусловлены задержкой жидкости в организме.

«Отеки отражают избыточную концентрацию соли и воды в тканях. В первую очередь они появляются на лице (в области глаз, скул), затем уже на конечностях (главным образом отекают пальцы рук). Более выраженные и распространенные отеки обычно связаны с другими состояниями (заболевания сердца, почек или венозных сосудов) и к переизбытку соли не имеют отношения», — рассказала Михалева.

Отеки, связанные с избыточным поступлением натрия, чаще всего появляются утром и проходят к обеду или к вечеру. Провоцирует их употребление определенной пищи, такой как: соленая рыба, колбасные изделия и другие продукты мясной гастрономии, блюда фастфуда, сыр, различные овощные соленья.

«Такие блюда еще и провоцируют жажду и параллельно с солью в организм поступает большое количество жидкости, а выведение ее замедляется из-за переизбытка соли и таким образом возникают отеки, а также второе проявление — повышение артериального давления», — добавила специалист.

Повышение давления связано с тем, что натрий привлекает воду в сосуды и они перенаполняются жидкостью, что повышает давление на их стенки. Считается, что население нашей страны хронически страдает от переизбытка натрия и это один из факторов формирования хронических болезней сердца и сосудов.

Распространенность артериальной гипертензии (гипертонической болезни) в России чрезвычайно высока, и связано это в том числе с переизбытком соли в питании.

«Повышение артериального давления приводит к опасным последствиям: инсультам, инфарктам, слепоте и повреждению почек с развитием почечной недостаточности. Ограничение соли в рационе способствует снижению давления и уменьшает лекарственную нагрузку (за счет снижения потребности в гипотензивной терапии)», — предупредила врач.

Она отметила, что у людей, склонных к повышению давления или отекам, нужно значительно ограничить употребление соли — менее 3 г в сутки. Это количество содержится в обычной пище, если ее не подсаливать. То есть рекомендация такая: убрать солонку со стола и ничего не солить, так как обычная пища тоже содержит ионы натрия (то есть, соль).

Если эту рекомендацию выполнить сложно из-за того, что несоленая пища не нравится по вкусу, то можно использовать гипонатриевую соль, которая содержит кроме натрия, ионы калия и магния, полезные для сердца и сосудов. Такая соль немного другого вкуса, но может быть альтернативой обычной пищевой поваренной соли (обычно она продается в аптеках).

«Здоровым людям можно употреблять до 5 г соли. Это обычно приготовленные блюда, в которые соль добавляется в процессе приготовления без дополнительного досаливания на столе», — подчеркнула специалист.

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