Россияне стали покупать больше книг про историю права

Спрос на книги про право среди россиян увеличился. Так, возглавила рейтинг книг по этому направлению подкатегория «История права» — на нее спрос вырос более чем в восемь раз, говорится в исследовании Литрес, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

На второй строчке оказалась подкатегория «Уголовно-исполнительное право» (спрос увеличился в три раза), а замкнула тройку лидеров «Страховое право» (рост продаж стал больше на 143%). Аналитики подчеркивают, что интерес к этому жанру может объясняться политической и экономической ситуацией в мире, а также сезонностью, поскольку на первую половину года выпадает подготовка к экзаменам.

Что касается конкретных произведений, то из категории «История права» чаще всего покупают: «Право налево», «Теория государства и права» и «Римское право. Схемы и комментарии». Из литературы, связанной с уголовно-исполнительным правом, особым интересом пользуются разные разделы «Комментария к Уголовному кодексу РФ», а также в топе оказалось пособие «Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов».

В категории «Страховое право» россияне больше всего читают первые тома книг из серии «Страховой бизнес». В «Бюджетное право» (спрос вырос на 88%) — «Бюджетный кодекс РФ», а в «Уголовное право» (продажи увеличились на 35%) — «Уголовный кодекс в схемах. Особенная часть» и «Уголовный кодекс РФ».

Ранее школьникам дали советы, что почитать за месяц до начала учебного года.