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Река вышла из берегов и разрушила мост в Дагестане

В Дагестане река вышла из берегов, разрушила мост, сошел сель

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Телеграм-канал «Сапа Кавказ»

В Цумадинском районе Дагестана река вышла из берегов и разрушила мост. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

Из-за ливней поднялся уровень воды в Хвараши, с гор сошли селевые потоки. Проезд к пяти селам в регионе пока отрезан.

Разгул стихии стал причиной разрушения автомобильного моста в одном из районов Дагестана, сообщает также издание «Вестник Кавказа» со ссылкой на МЧС республики.

Спасатели выехали на место событий.

Информация о разрушении моста поступила в 20.45 мск 12 августа.

Отмечается, что хоть транспорт пока не ходит в пять сел, но до них можно еще дойти пешком безопасным путем.

«В целях уточнения обстановки в 06:00 12 августа с Махачкалы выезжает оперативная группа МЧС», – отметили в ведомстве.

Несколько дней назад житель Орска угнал лодку, чтобы спасти мужчину, которого уносило течением. Местные жители заметили в районе Детского пляжа мужчину, который безуспешно боролся с сильным потоком воды и не мог приблизиться к берегу. Вскоре двое орчан сели в надувную лодку и вышли на середину реки, чтобы помочь утопающему. Пловец зацепился за борт и был спасен.

Ранее на Сахалине ограничили движение по трассе из-за схода грязевых масс.

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