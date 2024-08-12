Река вышла из берегов и разрушила мост в Дагестане

В Цумадинском районе Дагестана река вышла из берегов и разрушила мост. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.
Из-за ливней поднялся уровень воды в Хвараши, с гор сошли селевые потоки. Проезд к пяти селам в регионе пока отрезан.
Разгул стихии стал причиной разрушения автомобильного моста в одном из районов Дагестана, сообщает также издание «Вестник Кавказа» со ссылкой на МЧС республики.
Спасатели выехали на место событий.
Информация о разрушении моста поступила в 20.45 мск 12 августа.
Отмечается, что хоть транспорт пока не ходит в пять сел, но до них можно еще дойти пешком безопасным путем.
«В целях уточнения обстановки в 06:00 12 августа с Махачкалы выезжает оперативная группа МЧС», – отметили в ведомстве.
Несколько дней назад житель Орска угнал лодку, чтобы спасти мужчину, которого уносило течением. Местные жители заметили в районе Детского пляжа мужчину, который безуспешно боролся с сильным потоком воды и не мог приблизиться к берегу. Вскоре двое орчан сели в надувную лодку и вышли на середину реки, чтобы помочь утопающему. Пловец зацепился за борт и был спасен.
Ранее на Сахалине ограничили движение по трассе из-за схода грязевых масс.