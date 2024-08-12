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Мужчина открыл огонь по людям во время конфликта на северо-западе Москвы

«МК»: в Москве мужчина открыл огонь по людям во время конфликта

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Depositphotos

Конфликт на северо-западе Москвы закончился стрельбой, четверо получили ранения. Об этом сообщает mk.ru.

По информации издания, инцидент произошел 11 августа на Туристской улице. Во время конфликта, причины которого не уточняются, 45-летний мужчина открыл стрельбу по людям из пистолета «Гроза». Отмечается, что оружие было зарегистрировано.

В результате произошедшего ранения получили трое мужчин и женщина в возрасте от 21 года до 35 лет. Информации об их состоянии не поступало.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в стрельбе. Детали и обстоятельства инцидента уточняются.

До этого в Ленобласти двое мужчин открыли стрельбу из окна квартиры по зданию больницы. Информации о пострадавших в результате произошедшего не поступало.

Ранее стала известна причина стрельбы в Новой Москве.

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