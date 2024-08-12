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Петербурженка проглотила имплант, который стоматолог случайно уронила ей в рот

«МК»: в Петербурге женщина проглотила имплант на приеме у стоматолога

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Depositphotos

В Петербурге 52-летняя женщина проглотила имплант, который ей в рот случайно уронила стоматолог. Об этом сообщает spb.mk.ru.

По информации издания, инцидент произошел 11 августа в одной из частных клиник города. Стоматолог во время приема случайно уронила пациентке в рот имплант, а та его проглотила.

После этого женщина обратилась за помощью в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Врачи диагностировали у нее в желудке инородный предмет. Сообщается, что сейчас петербурженка находится в удовлетворительном состоянии, за ней наблюдают медики.

До этого ставший инвалидом по вине врача россиянин отсудил компенсацию. Житель Уссурийска получил выплату в 750 тысяч рублей от клиники, где у него не распознали инсульт.

Ранее российскому бодибилдеру вырезали два метра тощей кишки из-за допинга.

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