Красноярское предприятие уличили в использовании труда нелегалов, включая подростка

В Красноярске на одном из предприятий нашли двух нелегальных мигрантов, одним из которых оказался несовершеннолетний. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, сотрудники полиции при поддержке отряда мобильного особого назначения краевой Росгвардии выявили в одном из производственных цехов города нелегальных мигрантов. Во время рейда правоохранители проверили семерых иностранцев, однако пребывали на территории России и осуществляли трудовую деятельность незаконно лишь двое из них.

В отношении нелегальных мигрантов составили четыре административных протокола. Отмечается, что одним из них оказался подросток 2007 года рождения — его направили в центр временного содержания для несовершеннолетних нарушителей. Также владельца цеха планируют привлечь к ответственности за незаконную организацию труда иностранцев.

Ранее в Севастополе мигрантам запретили заниматься более чем 70 видами деятельности.