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В США освободили гражданина РФ Кублицкого, обвиняемого в кибермошенничестве

Суд в США освободил под залог обвиняемого в кибермошенничестве Павла Кублицкого

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Суд в США освободил по залог российского гражданина Павла Кублицкого, обвиняемого в мошенничестве в киберсфере. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

По данным агентства, соответствующее решение принял Окружной суд штата Флорида. Из документов инстанции следует, что гражданина РФ освободили под залог в размере $100 тыс. Это произошло еще 9 августа, после предварительных слушаний.

«Суд предписал россиянину добровольно сдать американским властям свои паспорта и проездные документы, запретил ему пользоваться смартфоном, а также установил наблюдение за его местоположением и наложил домашний арест», — говорится в публикации.

6 августа в США арестовали Павла Кублицкого и гражданина Казахстана Александра Ходырева. Мужчин обвинили в сговоре с целью «владения 15 или более несанкционированными устройствами доступа».

Американские следователи уверены, что иностранцы причастны к администрированию сайта под названием WWH. Он представляет собой платформу для обмена сведениями и продажи незаконно полученной информации.

Ранее в США экстрадировали задержанного на Кипре россиянина Артура Петрова.

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